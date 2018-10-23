Політехнічний коледж у Керчі відновив заняття після теракту, який влаштував студент Владислав Росляков 17 жовтня.

Навчання у Керченському політехнічному коледжі відновили у вівторок, 23 жовтня, повідомляють росЗМІ з посиланням на прес-службу підконтрольного Росії “міністерства освіти” Криму.

Заняття розпочалися о 8.30. На класних годинах студентам розповіли про подальшу організацію навчання.

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Нагадаємо, теракт у Керчі стався 17 жовтня. Студент коледжу Владислав Росляков розстріляв викладачів і студентів, а згодом влаштував вибух.

У результаті трагедії загинула 21 особа.

Раніше стало відомо, що корпус політехнічного коледжу в Керчі може стати меморіалом.

Фото: Kerch.FM