Політехнічний коледж у Керчі відновив заняття після теракту, який влаштував студент Владислав Росляков 17 жовтня.
Навчання у Керченському політехнічному коледжі відновили у вівторок, 23 жовтня, повідомляють росЗМІ з посиланням на прес-службу підконтрольного Росії “міністерства освіти” Криму.
Заняття розпочалися о 8.30. На класних годинах студентам розповіли про подальшу організацію навчання.
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Нагадаємо, теракт у Керчі стався 17 жовтня. Студент коледжу Владислав Росляков розстріляв викладачів і студентів, а згодом влаштував вибух.
У результаті трагедії загинула 21 особа.
Раніше стало відомо, що корпус політехнічного коледжу в Керчі може стати меморіалом.
Фото: Kerch.FM
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