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Пантелеев: КГГА не может отменять платежки за газ

КГГА не может отменить оплату квитанций за период отсутствия горячей воды.

Газ

Киевская городская государственная администрация не имеет права отменить доначисления в платежках за газ для киевлян в период отсутствия горячей воды, заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает УНИАН.

– Существует законодательная норма, которая говорит о том, что при отсутствии горячего водоснабжения люди нагревают воду, пользуясь газовой плитой, поэтому идут начисления за газ. Это происходит каждый год… Поэтому есть законодательная норма о доначислении. Изменить ее мы не можем, – сказал Пантелеев.

По его словам, решить данную проблему может установка поквартирного счетчика учета потребления газа.

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Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что те владельцы квартир, которые получили платежки за газ с доначислением за период отсутствия горячей воды, не должны платить за услугу.

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