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Пантелеєв: КМДА не може скасовувати платіжки за газ

КМДА не може скасувати оплату квитанцій за період відсутності гарячої води.

Газ

Київська міська державна адміністрація не має права скасовувати донарахування в платіжках за газ для киян в період відсутності гарячої води, заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, передає УНІАН.

– Існує законодавча норма, яка говорить про те, що за відсутності гарячого водопостачання люди нагрівають воду, користуючись газовою плитою, тому йдуть нарахування за газ. Це відбувається щороку… Тому є законодавча норма про донарахування. Змінити її ми не можемо, – сказав Пантелеєв.

За його словами, вирішити дану проблему може установка поквартирного лічильника обліку споживання газу.

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Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко заявив, що ті власники квартир, які отримали платіжки за газ з донарахуванням за період відсутності гарячої води, не повинні платити за послугу.

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