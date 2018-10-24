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Борьба за церковь: к чему приведет раскол РПЦ и что получит Украина

Верующим РПЦ запрещается причащаться в храмах Константинопольского патриархата, а это Греция, Кипр, Стамбул и еще десятки стран. Это решение поддержал и представитель Украины – митрополит Онуфрий, который сидел рядом с Кириллом.

Российские раскольники договорились до того, что даже запретили прихожанам посещать святой Афон. Но впоследствии в РПЦ уточнили, что поклоняться святыням на Афоне все же можно. Однако без серьезного скандала не обошлось.

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На синод Кирилл приехал на роскошном мерседесе с номером 0002, а в середине храма его охранял целый отряд ФСБшников.

В Украине же активно идет подготовка к объединительному собору, который вероятно пройдет в Софии Киевской уже в начале ноября. Именно на нем должны выбрать предстоятеля и устав. Только после этого Константинополь сможет выдать Томос об автокефалии.

Однако все громче звучат слова отдельных иерархов и священников Московского патриархата, которые готовы присоединиться к будущей автокефальной церкви. Митрополиты Софроний и Александр уже публично об этом говорят.

Жаркий спор вокруг Андреевской церкви вызвала глобальное вопрос – кому же принадлежат многочисленные соборы и монастыри по всей Украине?

Украинская православная церковь МП не имеет собственности в Украине. Собственность имеют отдельные общины, монастыри, миссии, управления, братства, поэтому мы не можем говорить, что московская патриархия, УПЦ МП имеет какую-то собственность.

У входа в лавру вопрос о Томосе и будущую объединенную церковь вызывают большой сопротивление. Все это результат антиукраинской риторики, которая регулярно звучит из уст священников лавры, – говорят общественные активисты.

К слову, автокефалия Киева: Синод УПЦ изменил форму титула Филарета.

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