Вірянам РПЦ забороняється причащатись в храмах Константинопольського патріархату, а це Греція, Кіпр, Стамбул і ще десятки країн. Це рішення підтримав і представник України – митрополит Онуфрій, який сидів поруч з Кирилом.

Російські розкольники договорились до того, що навіть заборонили прихожанам відвідувати святий Афон. Але згодом в РПЦ уточнили, що поклонятись святиням на Афоні все ж таки можна. Проте без серйозного скандалу не обійшлось.

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На синод Кирило приїхав на розкішному мерседесі з номером 0002, а в середині храму його охороняв цілий загін ФСБшників.

В Україні ж активно йде підготовка до об’єднавчого собору, який вірогідно пройде в Софії Київській вже на початку листопада. Саме на ньому мають обрати предстоятеля та статут. Лише після цього Константинополь зможе видати Томос про автокефалію.

Проте дедалі гучніше звучать слова окремих ієрархів та священників Московського патріархату, які готові приєднатись до майбутньої автокефальної церкви. Митрополити Софроній та Олександр вже публічно про це кажуть.

Палка суперечка навколо Андріївської церкви викликала глобальніше запитання – кому ж належать численні собори та монастирі по всій Україні?

Українська православна церква МП немає власності в Україні. Власність мають окремі громади, монастирі, місії, управління, братства, тому ми не можемо говорити, що московська патріархія, УПЦ МП має якусь власність.

Біля входу в лавру питання про Томос та майбутню об’єднану церкву викликають неабиякий спротив. Усе це результат антиукраїнської риторики, яка регулярно звучить з вуст священників лаври, – кажуть громадські активісти.

До слова, автокефалія Києва: Синод УПЦ змінив форму титулу Філарета.