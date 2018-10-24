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Полицейским компенсируют аренду жилья – решение Кабмина

Кабинет министров принял решение о начислении денежной компенсации полицейским, которые арендуют жилье.

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Соответствующий проект постановления был принят на заседании правительства в среду.

Согласно документу, денежная компенсация выплачивается ежемесячно в размере фактических расходов.

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Сумма компенсации в Киеве составляет не более двух прожиточных минимумов, установленных законом на 1 января календарного года, в областных центрах – не более полутора прожиточных минимумов, в других насаленных пунктах – не более одного.

При этом выплаты увеличиваются в 1,5 раза, если у полицейского трое и более членов семьи.

Согласно расчетам Нацполиции на реализацию проекта потребуется 47 млн грн ежегодно.

К слову, тарифы на газ для населения не будут повышаться до конца текущего отопительного сезона, заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства.

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