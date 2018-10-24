Кабінет міністрів прийняв рішення про нарахування грошової компенсації поліцейським, які орендують житло.

Про це пише Інтерфакс-Україна.

Відповідний проект постанови був прийнятий на засіданні уряду в середу.

Згідно з документом, грошова компенсація виплачується щомісяця в розмірі фактичних витрат.

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Сума компенсації в Києві становить не більше двох прожиткових мінімумів, установлених законом на 1 січня календарного року, в обласних центрах – не більше півтора прожиткових мінімумів, інших насалених пунктах – не більше одного.

При цьому виплати збільшуються в 1,5 раза, якщо у поліцейського троє і більше членів сім’ї.

Згідно з розрахунками Нацполіції на реалізацію проекту потрібно 47 млн грн щорічно.

До слова, тарифи на газ для населення не будуть підвищуватися до кінця поточного опалювального сезону, заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду.