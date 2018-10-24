Цена на газ для населения не будет повышаться до конца текущего отопительного сезона.
Тарифы на газ для населения не будут повышаться до конца текущего отопительного сезона, заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства.
– Хочу четко сообщить, что ни в этом году, ни в этом отопительном сезоне больше цена на газ повышаться не будет. Точка, – сказал он.
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Премьер также напомнил, что Украина вошла в отопительный сезон с достаточным уровнем накопления природного газа.
– Это означает, что отопительному сезону ничего не угрожает, – добавил он.
Ранее в эфире Свободы слова Владимир Гройсман пообещал сдерживать вопрос повышения цены на газ на 36,5%.
Фото: Pixabay
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