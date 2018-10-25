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Філарет назвав вимоги до майбутнього глави УПЦ

Предстоятель Єдиної помісної церкви в Україні повинен мати богословську освіту та досвід управління церквою.

Голова Української православної церкви Київського патріархату Філарет озвучив критерії, які будуть враховані під час обрання предстоятеля Єдиної помісної церкви в Україні.

Про це він розказав в ефірі Українського радіо.

– Треба мати богословську освіту, треба знати церковні канони, треба мати досвід управління не єпархією, а досвід управління церквою. А якщо досвіду немає – то діла не буде, – заявив Філарет.

За його словами, Вселенський патріархат вважає що УПЦ має очолити не патріарх, а митрополит. У зв’язку з цим Філарет відзначив, що в УПЦ КП прийняли рішення присвоїти йому розширений титул (архієпископ і митрополит Київський і Всієї Русі України) і скорочений титули (патріарх Київський і Всієї Русі України, для внутрішнього використання).

Глава УПЦ КП наголосив, що не готовий поступитися особистими амбіціями в питанні обрання голови нової церкви.

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– Ні! Чому ні? Не тому, що я вважаю себе таким. А тому, що Москва зробить усе, аби зруйнувати Українську православну церкву. І тому заради того, щоб зберегти Українську церкву і довести її до завершення я повинен працювати до кінця, якщо мені архієрейський собор довірить, – сказав він.

Як відомо, синод підтвердив вже прийняте рішення про те, що Вселенський Патріархат приступив до надання автокефалії Церкві України.

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