Перший кредитний транш у рамках нової програми співпраці Міжнародного валютного фонду з Україною може надійти у 2018 році.
Про це сьогодні сказав на брифінгу у Києві глава Національного банку України Яків Смолій.
– Поки ми не можемо говорити про чіткі терміни, оскільки рішення буде прийматися радою директорів МВФ. Ми очікуємо, що воно відбудеться у грудні, і ми можемо розраховувати на отримання траншу ще цього року, – зазначив він.
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Нагадаємо, що вимагає МВФ і які можуть бути наслідки.
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