PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси / Новий транш МВФ Україна отримає цього року - НБУ/

Новий транш МВФ Україна отримає цього року – НБУ

Перший кредитний транш у рамках нової програми співпраці Міжнародного валютного фонду з Україною може надійти у 2018 році.

Про це сьогодні сказав на брифінгу у Києві глава Національного банку України Яків Смолій.

– Поки ми не можемо говорити про чіткі терміни, оскільки рішення буде прийматися радою директорів МВФ. Ми очікуємо, що воно відбудеться у грудні, і ми можемо розраховувати на отримання траншу ще цього року, – зазначив він.

Читайте: Ключовий крок – країни G7 про програму між Україною і МВФ

Нагадаємо, що вимагає МВФ і які можуть бути наслідки.

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Нова Пошта підвищила тарифи – на скільки і причина
Нова програма SBA для України: що вимагає МВФ і наслідки
Окупанти обстріляли українські позиції, загинув військовий ЗСУ
Гроші
Борг України у 75 млрд доларів: звідки взявся та як виплатити
Омбудсмену РФ можуть заборонити в’їзд в Україну – причина
Кого торкнуться санкції РФ проти України – заява Кремля
Україна пройде вибори 2019 зі стабільним курсом гривні – Аслунд
Санкції проти РФ
Україна та ще три країни продовжили санкції проти Росії
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка