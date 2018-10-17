Президент Украины Петр Порошенко подал в Верховную Раду законопроект об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника София Киевская.

Соответствующий проект закона № 9208 зарегистрирован на сайте парламента 17 октября.

В документе отмечается, что государство пытается всесторонне оказывать поддержку, в рамках действующего законодательства, процессу создания в Украине поместной церкви и помогает создать достойные условия для осуществления своих важнейших представительно-коммуникативных функций экзархами Вселенского патриархата.

– Полноценное же функционирование этого представительства, среди прочего, требует также обеспечения надлежащим достойным культовым сооружением, в которой посланцы Вселенского патриархата смогут регулярно осуществлять богослужения, – говорится в пояснительной записке.

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– Учитывая вышесказанное, представляется целесообразным предоставить в постоянное пользование Вселенскому патриархату Андреевскую церковь Национального заповедника София Киевская – памятник национального культурного наследия Украины XVIII в., – сказано в документе.

Отмечается, что передача именно этого культового сооружения, находящаяся в собственности государства, будет иметь уникальное как практически-церковное, так и символически-духовное значение.

– Это засвидетельствует со стороны украинского государства исключительное уважение к авторитету и роли Церкви-Матери в истории развития украинской духовной традиции и однозначно будет способствовать процессу предоставления Томоса об автокефалии Украинской православной церкви, то есть конституированию самостоятельной (автокефальной) юрисдикции, которая станет достойным и равным среди других поместных православных Церквей Всемирной Православной Ойкумены, – говорится в тексте проекта.

Сейчас документ передан для рассмотрения парламентскому комитету по вопросам культуры и духовности.

К слову, о намерениях передать Андреевскую церковь в постоянное пользование Вселенскому патриарху 16 октября заявила представитель президента в ВР, нардеп от БПП Ирина Луценко.