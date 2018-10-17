PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Порошенко внес законопроект о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриарху/

Порошенко внес законопроект о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриарху

Президент Украины Петр Порошенко подал в Верховную Раду законопроект об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника София Киевская.

Соответствующий проект закона № 9208 зарегистрирован на сайте парламента 17 октября.

В документе отмечается, что государство пытается всесторонне оказывать поддержку, в рамках действующего законодательства, процессу создания в Украине поместной церкви и помогает создать достойные условия для осуществления своих важнейших представительно-коммуникативных функций экзархами Вселенского патриархата.

– Полноценное же функционирование этого представительства, среди прочего, требует также обеспечения надлежащим достойным культовым сооружением, в которой посланцы Вселенского патриархата смогут регулярно осуществлять богослужения, – говорится в пояснительной записке.

Читайте: РПЦ вышла на путь самоизоляции – Порошенко

– Учитывая вышесказанное, представляется целесообразным предоставить в постоянное пользование Вселенскому патриархату Андреевскую церковь Национального заповедника София Киевская – памятник национального культурного наследия Украины XVIII в., – сказано в документе.

Отмечается, что передача именно этого культового сооружения, находящаяся в собственности государства, будет иметь уникальное как практически-церковное, так и символически-духовное значение.

– Это засвидетельствует со стороны украинского государства исключительное уважение к авторитету и роли Церкви-Матери в истории развития украинской духовной традиции и однозначно будет способствовать процессу предоставления Томоса об автокефалии Украинской православной церкви, то есть конституированию самостоятельной (автокефальной) юрисдикции, которая станет достойным и равным среди других поместных православных Церквей Всемирной Православной Ойкумены, – говорится в тексте проекта.

Сейчас документ передан для рассмотрения парламентскому комитету по вопросам культуры и духовности.

К слову, о намерениях передать Андреевскую церковь в постоянное пользование Вселенскому патриарху 16 октября заявила представитель президента в ВР, нардеп от БПП Ирина Луценко.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Боец ООС будет получать не менее 21 тысячи – Порошенко
Андреевскую церковь хотят передать Вселенскому патриарху
РПЦ вышла на путь самоизоляции – Порошенко
В Киеве открыли Мемориал погибшим на Донбассе
порошенко
Храмы, где молятся за российскую армию не могут называться украинскими – Порошенко
Порошенко поздравил украинцев с Днем защитника Украины
Степан Полторак
Министр обороны Полторак прекратил военную службу
В Украине хотят отметить независимость украинской церкви
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка