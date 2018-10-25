Присуждение Олегу Сенцову премии Европарламента имени Сахарова приблизит момент освобождения украинского режиссера, убежден Петр Порошенко.

Награждение Олега Сенцова премией им. Сахарова является сигналом поддержки жизни режиссера в крайне драматический момент его жизни, убежден президент Петр Порошенко.

Это также признание и высокая отметка смелости и стойкости Олега, образец для всего мира борьбы за справедливость, достоинство, европейские ценности и права человека.

– Олег – пример бескомпромиссной борьбы, верности убеждениям, несмотря на нечеловеческие репрессии и пытки кремлевского режима и цинизм российских чиновников.

Весь демократический мир вместе с Украиной борется за его свободу и жизнь.

Уверен, что это решение Европарламента приблизит момент освобождения Олега Сенцова, – добавил президент.

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Ранее Польша решила присвоить Олегу Сенцову награду Pro Dignitate Humana (За человеческое достоинство).

Фото: Dmytro Tolmachov/Dreamstime