Присуждение Олегу Сенцову премии Европарламента имени Сахарова приблизит момент освобождения украинского режиссера, убежден Петр Порошенко.
Награждение Олега Сенцова премией им. Сахарова является сигналом поддержки жизни режиссера в крайне драматический момент его жизни, убежден президент Петр Порошенко.
Это также признание и высокая отметка смелости и стойкости Олега, образец для всего мира борьбы за справедливость, достоинство, европейские ценности и права человека.
– Олег – пример бескомпромиссной борьбы, верности убеждениям, несмотря на нечеловеческие репрессии и пытки кремлевского режима и цинизм российских чиновников.
Весь демократический мир вместе с Украиной борется за его свободу и жизнь.
Уверен, что это решение Европарламента приблизит момент освобождения Олега Сенцова, – добавил президент.
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Ранее Польша решила присвоить Олегу Сенцову награду Pro Dignitate Humana (За человеческое достоинство).
Фото: Dmytro Tolmachov/Dreamstime