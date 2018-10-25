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Припинення агресії РФ і мир – Порошенко зустрівся з Кравчуком, Кучмою та Ющенком

Президент Петро Порошенко провів зустріч з президентами України попередніх років та обговорив подальший розвиток Української держави.

Президенти України

Президент Петро Порошенко провів зустріч з президентами України попередніх років Леонідом Кравчуком (1991-1994 роки), Леонідом Кучмою (1994-2005 роки) та Віктором Ющенко (2005-2010 роки), повідомляє прес-служба глави держави.

– Під час зустрічі відбувся обмін думками щодо подальшого розвитку Української держави, припинення російської агресії на Донбасі та здобуття миру, – йдеться у повідомленні.

Порошенко наголосив на важливій ролі попередніх президентів у становленні Української держави. Він також передав Кравчуку, Кучмі та Ющенку ювілейну медаль 25 років незалежності України, якою їх нагородили у 2016 році до 25-ї річниці незалежності України.

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До слова, президент України Петро Порошенко подав до Верховної Ради законопроект про особливості користування Андріївською церквою Національного заповідника Софія Київська.

Фото: прес-служба президента України

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