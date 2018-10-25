PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / В Запорожье расцвели яблони из-за аномальной осени/

В Запорожье расцвели яблони из-за аномальной осени

В Запорожье расцвели яблони из-за аномально теплой осени.

Фотографию с цветением яблони выложили в сообществе Это Запорожье в Instagram.

Также жители города говорят, что на днях видели цветение каштана и сирени.

Читайте: Первый снег в Киеве – синоптики назвали дату

– В городе зафиксировали цветение яблони, – говорится в заметке.

Напомним, вчера в Карпатах выпал снег и похолодало. В частности, выпал снег в Буковеле и Драгобрате.

Фото: Instagram.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Запорожье ученица распылила в школе газовый баллончик. 10 детей в больнице
В Запорожье пьяный мужчина уснул на улице с гранатой без чеки в руке
На Днепре в Запорожье перевернулся катер, один человек погиб
В Запорожье в школе распылили газовый баллончик – 28 детей в больнице
Из-за оплаты проезда: в Запорожье избили водителя маршрутки
В Запорожье маршрутка влетела в остановку с людьми
Наручники
На Запорожье сдавали в рабство нетрудоспособных инвалидов
Лучше чем импортные: в Запорожье разработали уникальные авиадвигатели
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка