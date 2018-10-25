PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / У Запоріжжі розцвіли яблуні через аномальну осінь/

У Запоріжжі розцвіли яблуні через аномальну осінь

У Запоріжжі розцвіли яблуні через аномально теплу осінь.

Фотографію з цвітінням яблуні виклали в співтоваристві це Запоріжжя в Instagram.

Також жителі міста кажуть, що днями бачили цвітіння каштана і бузку.

Читайте: Перший сніг у Києві – синоптики назвали дату

– В місті зафіксували цвітіння яблуні, – йдеться в замітці.

Нагадаємо, вчора у Карпатах випав сніг і похолодало. Зокрема, випав сніг у Буковелі і Драгобраті.

Фото: Instagram.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Запоріжжі учениця розпилила у школі газовий балончик. 10 дітей у лікарні
У Запоріжжі п’яний чоловік заснув на вулиці з гранатою без чеки в руці
На Дніпрі у Запоріжжі перекинувся катер, одна людина загинула
У Запоріжжі у школі розпилили газовий балончик – 28 дітей у лікарні
Через оплату проїзду: в Запоріжжі побили водія маршрутки
У Запоріжжі маршрутка влетіла в зупинку з людьми
Наручники
На Запоріжжі здавали в рабство непрацездатних інвалідів
Кращі за імпортні : на Запоріжжі розробили унікальні авіадвигуни
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка