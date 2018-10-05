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Украина на повестке дня: Яценюк встретился с Меркель

Бывший премьер-министр, лидер Народного фронта Арсений Яценюк встретился в Германии с канцлером Ангелой Меркель.

Об этом он сообщил в Twitter.

– Канцлер Германии Ангела Меркель была и остается не просто сторонником Украины, но и реально поддерживает нас в непростые времена. Украина на повестке дня персонально канцлера. Решение поехать в Киев является свидетельством приоритетов госпожи Меркель, – написал Яценюк.

Он также поблагодарил канцлера “за крепкую поддержку Украины”.

Ранее пресс-служба Народного фронта сообщала, что на встречах в Берлине Яценюк будет “говорить о безопасности на Донбассе, Азове и в Крыму, о геополитической угрозе Северного потока-2, об опасности возвращения России в ПАСЕ”.

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А также “об атмосфере давления и шантажа, которая надвигается на Украину со стороны влиятельных политических кругов ближайших западных соседей”.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко обсудил с Ангелой Меркель энергетическую безопасность Украины, заложников Кремля и санкции против России.

Фото: twitter.com/Yatsenyuk_AP

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