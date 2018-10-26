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Меркель їде до Києва – названа дата

Канцлер Німеччини Ангела Меркель 1 листопада приїде до Києва, щоб зустрітися з президентом України Петром Порошенком.

– У центрі переговорів будуть двосторонні відносини, – повідомила офіційний представник уряду ФРН Ульріке Деммер, передає Інтерфакс-Україна.

Читайте: Енергетична безпека, заручники та санкції – підсумки розмови Меркель та Порошенка

Також політикиобговорять ситуацію в зоні конфлікту на сході України та хід реалізації Мінських домовленостей.

Раніше Факти ICTV писали, що колишній прем’єр-міністр, лідер Народного фронту Арсеній Яценюк зустрівся у Німеччині з канцлером Ангелою Меркель.

Фото: dreamstime.

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