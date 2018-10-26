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Мы не делаем выводов. Хуг объяснил “отсутствие РФ” на Донбассе

Из интервью Александра Хуга убрали информацию об отсутствии у ОБСЕ доказательств присутствия России на Донбассе.

Александр Хуг

Foreign Policy убрало отредактировало интервью заместителя главы СММ ОБСЕ Александра Хуга о присутствии РФ на Донбассе.

– В предыдущей версии (Интервью. – Ред.) Хуг заявил, что ОБСЕ не увидела прямых доказательств участия России на востоке Украины.

Мы убрали это замечание, поскольку оно не передает его мнение (то, что он имел в виду).

Далее он приводит факты и наблюдения, которые зафиксировали его наблюдатели, – говорится в сообщении.

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В комментарии Громадскому Александр Хуг сообщил, что мониторинговая миссия призвана устанавливать факты и отчитываться о них.

– Мы не делаем выводы на основе этих фактов и не предоставляем доказательств.

Факты, о которых мы отчитываемся, в том числе и те, которые я перечислил в интервью Foreign Policy, говорят сами за себя.

Именно читатели наших отчетов могут делать выводы на их основе.

Важно понимать, что мы осуществляем мониторинг, а не проводим расследование, – заметит он.

Ранее заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что миссия не видит прямых доказательств вмешательства России на Донбассе.

Фото: УНИАН

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