Из интервью Александра Хуга убрали информацию об отсутствии у ОБСЕ доказательств присутствия России на Донбассе.
Foreign Policy убрало отредактировало интервью заместителя главы СММ ОБСЕ Александра Хуга о присутствии РФ на Донбассе.
– В предыдущей версии (Интервью. – Ред.) Хуг заявил, что ОБСЕ не увидела прямых доказательств участия России на востоке Украины.
Мы убрали это замечание, поскольку оно не передает его мнение (то, что он имел в виду).
Далее он приводит факты и наблюдения, которые зафиксировали его наблюдатели, – говорится в сообщении.
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В комментарии Громадскому Александр Хуг сообщил, что мониторинговая миссия призвана устанавливать факты и отчитываться о них.
– Мы не делаем выводы на основе этих фактов и не предоставляем доказательств.
Факты, о которых мы отчитываемся, в том числе и те, которые я перечислил в интервью Foreign Policy, говорят сами за себя.
Именно читатели наших отчетов могут делать выводы на их основе.
Важно понимать, что мы осуществляем мониторинг, а не проводим расследование, – заметит он.
Ранее заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что миссия не видит прямых доказательств вмешательства России на Донбассе.
Фото: УНИАН