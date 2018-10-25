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СММ ОБСЕ не увидела прямых доказательств российского вмешательства на Донбассе

В ОБСЕ заявили, что не увидели прямых доказательств вмешательства России на Донбассе.

– Что касается того, что мы увидели на месте, мы не увидели прямых доказательств (российского вмешательства. – Ред.). Впрочем, мы видели конвои, которые выезжают и въезжают в Украину грунтовыми путями посреди ночи в местах, где нет официального пересечения границы, – заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает Foreign Policy.

По его словам, на одном из участков пограничной территории, удалось зафиксировать незаконное пересечение границы и опубликовать соответствующее видео.

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– Мы видели особые виды оружия, которые мы в деталях описали, включая военное электронное вооружение. Мы также говорили со взятыми в плен украинской армией пленниками, которые заявляют, что они служат в российской армии и при ротации участвуют в военных действиях в Украине, – отмечал Хуг.

Ранее Факты ICTV писали, что новым первым заместителем главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине станет Марк Этерингтон.

Фото: OSCE/Micky Kroell

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