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Факти / Україна / Ми не робимо висновків. Хуг пояснив "відсутність РФ" на Донбасі/

Ми не робимо висновків. Хуг пояснив “відсутність РФ” на Донбасі

З інтерв’ю Александра Хуга прибрали інформацію про відсутність у ОБСЄ доказів присутності Росії на Донбасі.

Александр Хуг

Foreign Policy відредагувало інтерв’ю заступника глави СММ ОБСЄ Александра Хуга про присутність РФ на Донбасі.

– У попередній версії (Інтерв’ю. – Ред.) Хуг заявив, що ОБСЄ не побачила прямих доказів участі Росії на сході України.

Ми прибрали цю заувагу, оскільки вона не передає його думку (те, що він мав на увазі).

Далі він наводить факти та спостережання, які зафіксували його спостерігачі, – йдеться у повідомленні.

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У коментарі Громадському Александр Хуг повідомив, що моніторингова місія покликана встановлювати факти та звітувати про них.

– Ми не робимо висновки на основі цих фактів і не надаємо доказів.

Факти, про які ми звітуємо, зокрема й ті, які я перерахував в інтерв’ю Foreign Policy, говорять самі за себе.

Саме читачі наших звітів можуть робити висновки на їх основі.

Важливо розуміти, що ми здійснюємо моніторинг, а не проводимо розслідування, – зауважи він.

Раніше заступник глави СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявив, що місія не бачить прямих доказів втручання Росії на Донбасі.

Фото: УНІАН

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