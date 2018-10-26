Ирина Геращенко назвала “нелепым и неудачным” заявление Александра Хуга об отсутствии у ОБСЕ прямых доказательств вмешательства РФ на Донбассе, а также о возможности покупки российской военной формы на рынке.

Первый заместитель главы ВР, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко прокомментировала заявление первого заместителя главы СММ ОБСЕ в Украине Александра Хуга о возможности покупки российской военной формы на рынке.

– Относительно заявления представителя ОБСЕ Александра Хуга, что, мол, российскую военную форму можно купить на рынке. Мне искренне жаль, что Александр Хуг, чья миссия на посту заместителя председателя СММ ОБСЕ, завершается таким очевидно нелепым и неудачным заявлением. Надеюсь, это просто неудачно сформулированная им фраза, а не позиция, – написала она.

Геращенко напомнила, что именно миссия СММ еженедельно “фиксирует на Донбассе и отражает в своих официальных отчетах новейшую российскую радиолокационную и другую технику, танки, другое оружие”.

– Русскую. Новую. Не советскую. Такую не купишь на рынке и не перерисуешь вместо звездочки российский флаг, – подчеркнула она.

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Первый заместитель главы ВР также отметила, что все эти годы украинская сторона прилагала немало усилий, чтобы процент россиян в СММ уменьшился.

По словам Геращенко, “сегодня их меньше и наблюдатели сразу начали видеть российскую военную технику”.

Ранее заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что миссия не видит прямых доказательств вмешательства России на Донбассе.

Фото: Николай Белокопытов/Пресс-служба ВР