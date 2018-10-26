Премію імені Сахарова За свободу думки, затверджену для українського режисера Олега Сенцова, заберуть його сестра Наталя Каплан і адвокат Дмитро Дінзе.

Про це сестра Сенцова розповіла в ефірі Громадського.

За словами Каплан, на даний момент заплановано, що в грудні в Європарламент на вручення премії поїдуть двоє: вона і адвокат її брата.

– Поки планується, що нас двоє поїде, – зазначила Каплан.

Сестра політв’язня не знає, чи дійшла до Сенцова новина про нагородження його премією.

До слова, премія Сахарова – це не тільки моральне заохочення, а й матеріальне. Сенцову передбачено 50 тисяч євро. Яким чином розпоряджатимуться цими грошима – невідомо.

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Каплан припустила, що, швидше за все, їх покладуть на спеціальний рахунок, а Сенцов зможе скористатися нагородою, коли знову буде на волі. Також можливо, що фінанси використовують для виховання його дітей, якщо буде така необхідність.

– В ідеалі, звичайно, щоб Олег отримав цю премію і розпоряджався цими грошима, – резюмувала Каплан.

Премію імені Сахарова вручатимуть 12 грудня.

Премія заснована в 1988 році. Вона вручається особам, які зробили винятковий внесок у боротьбу за права людини по всій земній кулі, звертає увагу на порушення прав людини, а також підтримує лауреатів і їх боротьбу.

Раніше лауреатами премії були Нельсон Мандела, Кофі Аннан, Людмила Алексєєва, Джафар Панахі, Ламія Аджи Башар, Малала Юсафзай, Дені Муквеге, Надя Мурад.

Нагадаємо, 25 жовтня засудженому у Росії Олегу Сенцову присудили премію Європарламенту За свободу думки імені Сахарова.

Фото: Укрінформ.