Премію імені Сахарова За свободу думки, затверджену для українського режисера Олега Сенцова, заберуть його сестра Наталя Каплан і адвокат Дмитро Дінзе.
Про це сестра Сенцова розповіла в ефірі Громадського.
За словами Каплан, на даний момент заплановано, що в грудні в Європарламент на вручення премії поїдуть двоє: вона і адвокат її брата.
– Поки планується, що нас двоє поїде, – зазначила Каплан.
Сестра політв’язня не знає, чи дійшла до Сенцова новина про нагородження його премією.
До слова, премія Сахарова – це не тільки моральне заохочення, а й матеріальне. Сенцову передбачено 50 тисяч євро. Яким чином розпоряджатимуться цими грошима – невідомо.
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Каплан припустила, що, швидше за все, їх покладуть на спеціальний рахунок, а Сенцов зможе скористатися нагородою, коли знову буде на волі. Також можливо, що фінанси використовують для виховання його дітей, якщо буде така необхідність.
– В ідеалі, звичайно, щоб Олег отримав цю премію і розпоряджався цими грошима, – резюмувала Каплан.
Премію імені Сахарова вручатимуть 12 грудня.
Премія заснована в 1988 році. Вона вручається особам, які зробили винятковий внесок у боротьбу за права людини по всій земній кулі, звертає увагу на порушення прав людини, а також підтримує лауреатів і їх боротьбу.
Раніше лауреатами премії були Нельсон Мандела, Кофі Аннан, Людмила Алексєєва, Джафар Панахі, Ламія Аджи Башар, Малала Юсафзай, Дені Муквеге, Надя Мурад.
Нагадаємо, 25 жовтня засудженому у Росії Олегу Сенцову присудили премію Європарламенту За свободу думки імені Сахарова.
Фото: Укрінформ.