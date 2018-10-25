Осужденному в России украинскому режиссеру Олегу Сенцову присудили премию Европарламента За свободу мысли имени Сахарова.

Олег Сенцов получил премию Европарламента За свободу мысли имени Сахарова, сообщает Радио Свобода.

Церемония награждения должна состояться 12 ноября в Страсбурге.

Ранее Сенцов попал в список финалистов на получение этой премии.

На соискание премии Сенцова выдвинула группа Европейской народной партии в Европейском парламенте.

Напомним, премию Сахарова Европарламент присуждает с 1988 года лицам и организациям, которые защищают права человека и основные свободы.

Денежный размер премии оставляет €50 тыс.

Ранее лауреатами премии были Нельсон Мандела, Кофи Аннан, Людмила Алексеева, Джафар Панахи, Ламийя Аджи Башар, Малала Юсуфзай, Дени Муквеге, Надя Мурад.

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года, обвинив в подготовке терактов.

Сенцова приговорили к 20 годам лишения свободы. Сейчас он содержится в колонии Белый медведь в городе Лабытнанги.

В мае 2018 года Олег Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинцев, находящихся в России и аннексированном Крыму.

Через 145 дней Сенцов прекратил голодовку из-за угрозы принудительного кормления.

Фото: Save Oleg Sentsov/Facebook