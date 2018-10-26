Ірина Геращенко назвала “недолугою і невдалою” заяву Александра Хуга щодо відсутності в ОБСЄ прямих доказів втручання РФ на Донбасі, а також можливості купівлі російської військової форми на базарі.

Перший заступник глави ВР, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ із урегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко прокоментувала заяву першого заступника глави СММ ОБСЄ в Україні Александра Хуга про можливість купівлі російської військової форми на базарі.

– Щодо заяви представника ОБСЄ Александра Хуга, що, мовляв, російську військову форму можна купити на базарі. Мені щиро прикро, що Александр Хуг, чия місія на посаді заступника голови СММ ОБСЄ завершується такою очевидно недолугою і невдалою заявою. Сподіваюся, це просто невдало сформулювала ним фраза, а не позиція, – написала вона.

Геращенко нагадала, що саме місія СММ щотижня “фіксує на Донбасі і відображає у своїх офіційних звітах новітню російську радіолокаційну та іншу техніку, танки, іншу зброю”.

– Російську. Новітню. Не радянську. Таку не купиш на базарі та не перемалюєш замість зірочки російський прапор, – наголосила вона.

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Перший заступник глави ВР також зауважила, що всі ці роки українська сторона докладала чимало зусиль, аби відсоток росіян у СММ зменшився.

За словами Геращенко, “сьогодні їх менше і спостерігачі відразу почали бачити російську військову техніку”.

Раніше заступник глави СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявив, що місія не бачить прямих доказів втручання Росії на Донбасі.

Фото: Микола Білокопитов/Прес-служба ВР