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Что ждет Украину после выборов 2019 – прогноз астролога

После выборов в Украине начнется период серьезных изменений.

Международный астролог высшей категории Влад Росс заявил, что после выборов в Украине начнется период серьезных изменений, передают Факты.

– Конечно, стоит ожидать изменений, потому что в григориальний знак Украины вошла такая планета, как Уран. Влияние Урана началось с мая 2018 года и продлится семь лет. Наступает время больших переворотов и больших изменений в нашей стране. В частности, будет преодолена кланово-олигархическая система, которая позволит Украине развиваться экономически. Поэтому уже сейчас страну ждут большие сюрпризы, а к власти придут новые лица. Возможно, на президентских выборах люди проголосуют абсолютно непредсказуемо, и старые политики вполне могут быть отправлены на свалку истории, – сказал Росс.

По его словам, в политику придут новые лица и добавил, что Украину ждет процветание при президенте, который родился под знаком Тельца.

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К слову, выборы президента Украины состоятся уже 31 марта 2019 года. Факты ICTV отобрали потенциальных кандидатов, которые примут участие в президентской гонке.

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