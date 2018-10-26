Після виборів в Україні почнеться період серйозних змін.

Міжнародний астролог вищої категорії Влад Росс заявив, що після виборів в Україні буде розпочато період серйозних змін, передають Факти.

– Звичайно, варто очікувати змін, тому що в григоріальний знак України увійшла така планета, як Уран. Вплив Урану почався з травня 2018 року і триватиме сім років. Настає час великих переворотів і великих змін у нашій країні. Зокрема, буде подолана кланово-олігархічна система, що дозволить Україні розвиватися економічно. Тому вже зараз країну чекають великі сюрпризи, а до влади прийдуть нові особи. Можливо, на президентських виборах люди проголосують абсолютно непередбачувано, і старі політики цілком можуть бути відправлені на смітник історії, – сказав Росс.

За його словами, в політику прийдуть нові особи і додав, що Україну чекає процвітання при президентові, який народився під знаком Тельця.

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До слова, вибори президента України відбудуться вже 31 березня 2019 року. Факти ICTV відібрали потенційних кандидатів, які візьмуть участь у президентській гонці.