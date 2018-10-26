Укрпочта заявила о введении антикризисного плана в случае, если не будет принято повышение тарифов.

Укрпочта прекратит доставку пенсий и закроет 7 тыс. отделений в селах в случае, если не будет принято повышение тарифов.

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский сообщил, что правительство и парламент не согласовали утверждения экономически выгодного тарифа на доставку пенсий, из-за чего государственная компания вынуждена прекратить поставки пенсий и закрыть 5-7 тысяч отделений в селах.

Отмечается, что персонал, работающий в сельских отделениях Укрпочты, сократят, а сама компания начнет развивать свои отделения в городах, передает Громадське.

– Мы подготовили антикризисный план, который введем 1 ноября, если тариф не будет принят. Это означает, что Укрпочта вынуждена будет оптимизировать сеть в селах, выстроенную под доставку пенсий. С 1 января 2019 не будет доставлять пенсии, закроем 5-7 тысяч стационарных отделений, уволим часть административного и производственного персонала, – сообщил Смелянский в интервью газете Урядовий кур’єр.

Он также отметил, что компания неоднократно обращалась к правительству и парламенту, а также в Пенсионный фонд с целью установления экономически обоснованных тарифов, однако эти обращения проигнорировали.

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– В среднем каждое (отделение) ежемесячно несет убытки почти на 3 тысячи гривен. Одна из главных причин убыточности – доставка пенсий по тарифам ниже себестоимости. На каждой доставке теряем 19 гривен, – добавил директор Укрпочты.

Напомним, президент Петр Порошенко заявил, что не поддерживает намерение Укрпочты сократить количество отделений в селах и прекратить выплату пенсий.