Укрпошта заявила про введення антикризового плану у разі, якщо не буде прийнято підвищення тарифів.

Укрпошта припинить доставку пенсій і закриє 7 тис. відділень у селах в разі, якщо не буде прийнято підвищення тарифів.

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський повідомив, що уряд та парламент не погодили затвердження економічно-вигідного тарифу на доставку пенсій, через що державна компанія вимушена припинити постачання пенсій та закрити 5-7 тисяч відділень у селах.

Зазначається, що персонал, що працює у сільських відділеннях Укрпошти, скоротять, а сама компанія почне розвивати свої відділення у містах.

– Ми підготували антикризовий план, який запровадимо 1 листопада, якщо тариф не буде прийнято. Це означає, що Укрпошта змушена буде оптимізувати мережу в селах, вибудувану під доставку пенсій. З 1 січня 2019 року не доставлятимемо пенсії, закриємо 5-7 тисяч стаціонарних відділень, звільнимо частину адміністративного й виробничого персоналу, — повідомив Смілянський у інтерв’ю Урядовому кур’єру, передає Громадське.

Він також зазначив, що компанія неодноразово зверталась до уряду та парламенту, а також до Пенсійного фонду з метою встановлення економічного обґрунтованого тарифу, проте ці звернення проігнорували.

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– У середньому кожне (відділення) щомісяця зазнає збитків майже на 3 тисячі гривень. Одна з головних причин збитковості — доставка пенсій за тарифами, нижчими від собівартості. На кожній доставці втрачаємо 19 гривень, — додав директор Укрпошти.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко заявив, що не підтримує намір Укрпошти скоротити кількість відділень у селах і припинити виплату пенсій.