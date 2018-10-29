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Монетизація субсидій: як повернуть гроші, та які суми

Повна монетизація субсидій розпочалася – частині українців вже виплачують зекономлені кошти.

Стовідсоткову монетизацію субсидій, старт якої заплановано на 1 січня, буде проведено до осені 2019 року.

Про це заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман в інтерв’ю агентству Укрінформ.

– Це дуже серйозний процес, який проходитиме вперше, – сказав Гройсман і додав, що монетизація буде проводитися в кілька етапів.

За його словами, частині українців – 1,3 млн домогосподарств – вже виплачують зекономлені кошти.

– У середньому вийшло по 600-700 гривень кожному господарству, – сказав Гройсман.

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– Наступний етап – переведення усіх на особові рахунки. Саме туди будемо направляти доплату держави за сплату житлово-комунальних послуг, а вже звідти кошти повинні потрапляти до теплопостачальників та інших надавачів комунальних послуг, – додав прем’єр.

Нагадаємо, Мінсоцполітики розробило зміни, які мають спростити отримання субсидії.

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