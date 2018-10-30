Теракт в Керчи, в результате которого погибли 21 человек и ранены 44, произошел 17 октября. С тех пор никто из жителей крымского полуострова не обратился к Украине за помощью.

Жители Керчи, чьи близкие и родные пострадали в результате теракта в Керченском техникуме, не обращались к украинской стороне за помощью. Об этом Фактам ICTV сказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Все пострадавшие имеют такие же права, как жители Киева, Житомира или Чернигова. При желании, они могут обратиться в управление социальной защиты на территории Херсонской области и получить соответствующую помощь. Пока таких обращений не было, – отметил Тука.

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Фото: Kerch.FM