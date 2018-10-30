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Теракт у Керчі: ніхто з постраждалих не звернувся по допомогу до України

Теракт у Керчі, внаслідок якого загинула 21 особа і поранено 44, стався 17 жовтня. З того часу ніхто з жителів кримського півострова не звернувся до України по допомогу.

Керч

Жителі Керчі, чиї близькі та рідні постраждали внаслідок теракту у Керченському технікумі, не звертались до української сторони по допомогу. Про це Фактам ICTV сказав заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

Всі постраждалі мають такі самі права, як мешканці Києва, Житомира або Чернігова. При наявності бажання, вони можуть звернутись в управління соціального захисту на території Херсонської області і отримати відповідну допомогу. Поки що таких звернень не було, – зазначив Тука.

Читайте: Теракт в Керчі: чому в світі процвітає фендом Колумбайн і як зупинити масові розстріли

Фото: Kerch.FM

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