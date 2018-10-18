Факти ICTV розповідають, за яким сценарієм діяв керченський вбивця Владислав Росляков, який позбавив життя 21 і важко поранив ще понад 40 людей.

Він увійшов до коледжу о 12.20 дня, рівно тоді, коли почалася велика перерва. Учень випускного курсу Керченського політехнічного коледжу Владислав Росляков залишив сумку в їдальні. У сумці знаходився саморобний вибуховий пристрій. Відійшовши від їдальні на невелику відстань, він витягнув зі згортка рушницю, привів в дію бомбу, а потім відкрив вогонь по людях.

Владислав Росляков став першим підлітком, якому вдалося реалізувати план Еріка Харріса і Ділана Кліболда, двох учнів школи Колумбайн, округу Джефферсона в штаті Колорадо. Минуло рівно 19 років з того моменту, як в США почалася нова історія масових розстрілів в школах. Розстрілів, які культивували двох підлітків 18-ти і 17-ти років, що скоїли напад на 36 осіб, 13 з яких були вбиті.

Це був нічим не примітний навчальний день 20 квітня 1999, коли Харріс і Кліболд, озброєні до зубів, встановили в холі їдальні два вибухових пристрої, а потім, спокійно розгулюючи по школі і в її межах, змогли завдати смертельних поранень учням. Наділений ненавистю Харріс і його друг Кліболд протягом року готувалися до нападу і непомітно змогли зібрати в своєму будинку цілий склад зброї.

Уже після того, що сталося, відкрилися факти того, що хлопцям досить легко вдавалося придбати ту чи іншу зброю (наприклад, Харріс користувався самозарядним карабіном Hi-Point 995) через своїх друзів і знайомих, але лише один із них був покараний. У поліції довгий час лежала заява на Харріса, якого звинувачували в погрозах на адресу одного зі своїх однокласників, проте поліція так і не отримала ордер на обшук в квартирі Харріса, яка була напхана бойовою технікою.

– Це 911? Мені здається, мій син щойно скоїв масове вбивство в Колумбайні.

Таким був ледве не перший дзвінок в поліцейську дільницю після теракту в школі, який тривав протягом години і супроводжувався бездіяльністю батьків і поліції.

Не надали значення дивній поведінці своїх однокласників і школярі. Один із них, Брукс Браун, отримав попередження від Харріса перед початком масових розстрілів: “Бруксе, ти мені тепер подобаєшся. Іди звідси. Іди додому”. Троє постраждалих після початку стрілянини подумали, що це шкільний розіграш, попрямували до вбивць і були розстріляні. Багато дітей довгий час не могли усвідомити, що відбувалося в той момент. Це просто не вкладалося у голові.

У плани Харріса і Кліболда входив вибух двох сумок із детонаторами в їдальні, де за їхніми підрахунками мало знаходитися понад 400 учнів. Там вони планували вбити більшу частину з них, а потім, скориставшись панікою, розстріляти людей при виході з їдальні. Однак план вбивць не спрацював, детонатор дав збій і Харріс з Кліболдом перейшли до плану Б.

Це було як у страшному сні, як в жорстокому бойовику. Вони спокійно розгулювали по приміщеннях і коридорах школи, здійснюючи вбивства одне за іншим. Найстрашніше сталося в бібліотеці, де терористи розстрілювали школярів, що заховалися під столи і завмерли від шоку.

Харріс розмовляв зі своїми жертвами перед тим, як завдати вирішального удару. Кліболд вбивав мовчки. Вони ненавиділи цей світ, ненавиділи тих людей, які чинили на них тиск і пообіцяли один одному, що рано чи пізно дадуть відсіч несправедливості.

О 12.08 розуміючи, що збройний арсенал вже вичерпався, Харріс і Кліболд наклали на себе руки, застрелившись у бібліотеці, так і не зустрівши жодного опору з боку поліції.

За останні 19 років в Штатах було зафіксовано 17 нападів і ще 36 змов, пов’язаних з культом вбивць Колумбайн. Всі ці випадки були здійснені або планувались за сценарієм нападів Харріса і Кліболда. Частково вбивці повторювали дії або жести Харріса і Кліболда, даючи зрозуміти свою причетність до фендому Колумбайн. Однак керченський стрілок пішов своїм шляхом, фактично перетворившись на Харріса.

Однак культ американських масових розстрілів у школі прийшов в східну Європу не сьогодні. Перший такий випадок був зафіксований у вересні 2017 року Росії, коли фанат культу Колумбайн Михайло Півнєв проніс до школи пневматичну зброю і тесак, напавши на вчительку під час уроку. На сторінці Півнєва ВКонтакте були знайдені свідчення того, що він культивував Харріса і Кліболда. Надалі в Росії були зафіксовані ще два випадки, коли фендом Колумбайн наносив поранення або вбивав людей в школах і за його межами, однак випадок в Керчі став наймасовішим з них.

– Ні для кого не секрет, що підлітковий вік є чи не найбільш вразливим періодом в житті людини. Підлітки переживають широку палітру різних емоційних реакцій. Схильні до неконтрольованого гніву, вербальної і невербальної агресії, всіляких залежностей – від комп’ютерної до вживання психотропних речовин. Підліткова імпульсивність і безкомпромісність може призводити до суїцидальних намірів, – говорить в інтерв’ю Фактам ICTV психолог Ольга Жадан.

У цей непростий період життя дуже важливо з боку дорослих мати довірчі відносини з дитиною, підтримувати, чути, заохочувати нові цікаві види діяльності. Коли підліток відчуває себе самотнім, нікому не потрібним, його не чують, не намагаються зрозуміти, то це може спровокувати замкнутість в собі і відхід від реальності в світ своїх переживань. Це є одним з факторів запуску небезпечних поведінкових реакцій. Агресія може направлятися як проти себе, так і проти навколишніх.

Чи не головною проблемою підліткового віку є те, що діти хочуть і намагаються діяти як дорослі, але не розуміють до кінця, як це робити. Добре, якщо позитивним прикладом дорослої зваженої поведінки є батьки, але в реальному житті часто буває навпаки. Успадковуються поведінка і вчинки незнайомих людей, вигаданих персонажів з ігор, інтернету або фільмів. А те, що заборонено, неочевидне і незрозуміле, як раз і приваблює дітей.

Поки що ми не знаємо всіх подробиць трагедії у Керчі. Скільки було нападників, як вони готувалися до нападу, де взяли зброю і які заходи були здійснені, щоб запобігти теракту місцевими органами і громадськістю, нарешті, батьками одного з нападників, який попрощався з життям, як і Харріс з Кліболдом, у місцевій бібліотеці.

В Америці після подій 20 квітня 1999 року поліція переглянула сценарій дії в подібних ситуаціях, посилила заходи щодо охорони і моніторингу шкіл і коледжів, але донині бореться з численними нападами на школярів і студентів. Культ Колумбайн лише набирає обертів у Росії, але все більше підлітків схиляється до подібного сценарію самогубства. Наше завдання, завдання суспільства, поставитися до подібних проявів з максимальною увагою, з повною відповідальністю, попереджаючи і намагаючись уникнути повторення трагедії.

Факти ICTV висловлюють глибокі співчуття сім’ям загиблих в масових розстрілах Керченського політехнічного коледжу.

Антон Світличний