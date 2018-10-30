В ноябре платежки за услуги ЖКХ придут без субсидий из-за некорректной работы программного обеспечения и изменения в порядке их назначения. После устранения недостатка в квитанциях будет отражена сумма субсидий за два месяца.

Из-за некорректной работы программного обеспечения Жилищные субсидии и в связи с внесенными изменениями в порядок назначения жилищной субсидии, в платежках за услуги ЖКХ, которые жители столицы получат в ноябре, не будет отображен размер назначенной субсидии, сообщает КГГА.

После устранения недостатка в квитанциях субсидиантов будет отражена сумма назначенной субсидии за два месяца -октябрь и ноябрь.

То есть, гражданам, которые за октябрь оплатят жилищно-коммунальные услуги в полном объеме, будет произведен перерасчет с учетом суммы субсидии.

– Если субсидия за октябрь составила 300 грн, а за ноябрь – 350 грн, то в следующей платежке (за ноябрь) субсидия будет составлять 350 грн + 300 грн = 650 грн. Если по тем или иным причинам гражданин не смог оплатить коммунальные услуги за октябрь в полном объеме, ввиду чего возникла задолженность, это никак не повлияет на дальнейшее назначение субсидии, – отметил директор департамента социальной политики Юрий Крикунов.

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Субсидиантам, которые пользовались субсидией в неотопительный (летний) период, в пересчете на отопительный период будет проведен автоматически, без повторного обращения.