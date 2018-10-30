У листопаді платіжки за послуги ЖКГ прийдуть без субсидій через некоректну роботу програмного забезпечення і зміни в порядку їх призначення. Після усунення недоліку в квитанціях буде відображена сума субсидій за два місяці.

Через некоректну роботу програмного забезпечення Житлові субсидії і внесені зміни в порядок призначення житлової субсидії, у платіжках за послуги ЖКГ, які жителі столиці отримають у листопаді, не з’явиться розмір призначеної субсидії, повідомляє КМДА.

Після усунення недоліку в квитанціях субсідіантів буде відображена сума призначеної субсидії за два місяці – жовтень і листопад.

Тобто, громадянам, які за жовтень оплатять житлово-комунальні послуги в повному обсязі, буде проведено перерахунок з урахуванням суми субсидії.

– Якщо субсидія за жовтень склала 300 грн, а за листопад – 350 грн, то в наступній платіжці (за листопад) субсидія становитиме 350 грн + 300 грн = 650 грн. Якщо з тих чи інших причин громадянин не зміг оплатити комунальні послуги за жовтень у повному обсязі, через що виникла заборгованість, це ніяк не вплине на подальше призначення субсидії, – зазначив директор департаменту соціальної політики Юрій Крикунов.

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Субсідіантам, які користувалися субсидією у неопалювальний (літній) період, у перерахунку на опалювальний період буде проведено автоматично, без повторного звернення.

До слова, сім’ї, які не встигли оформити субсидію до початку опалювального сезону, отримають компенсацію витрат на комунальні послуги.

Фото: Lovelyday12/Dreamstime