PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / У листопаді платіжки за ЖКГ у Києві прийдуть без субсидій/

У листопаді платіжки за ЖКГ у Києві прийдуть без субсидій

У листопаді платіжки за послуги ЖКГ прийдуть без субсидій через некоректну роботу програмного забезпечення і зміни в порядку їх призначення. Після усунення недоліку в квитанціях буде відображена сума субсидій за два місяці.

Через некоректну роботу програмного забезпечення Житлові субсидії і внесені зміни в порядок призначення житлової субсидії, у платіжках за послуги ЖКГ, які жителі столиці отримають у листопаді, не з’явиться розмір призначеної субсидії, повідомляє КМДА.

Після усунення недоліку в квитанціях субсідіантів буде відображена сума призначеної субсидії за два місяці – жовтень і листопад.

Тобто, громадянам, які за жовтень оплатять житлово-комунальні послуги в повному обсязі, буде проведено перерахунок з урахуванням суми субсидії.

– Якщо субсидія за жовтень склала 300 грн, а за листопад – 350 грн, то в наступній платіжці (за листопад) субсидія становитиме 350 грн + 300 грн = 650 грн.

Якщо з тих чи інших причин громадянин не зміг оплатити комунальні послуги за жовтень у повному обсязі, через що виникла заборгованість, це ніяк не вплине на подальше призначення субсидії, – зазначив директор департаменту соціальної політики Юрій Крикунов.

Читайте: Монетизація субсидій: як повернуть гроші і які суми

Субсідіантам, які користувалися субсидією у неопалювальний (літній) період, у перерахунку на опалювальний період буде проведено автоматично, без повторного звернення.

До слова, сім’ї, які не встигли оформити субсидію до початку опалювального сезону, отримають компенсацію витрат на комунальні послуги.

Фото: Lovelyday12/Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Вчителям Києва виплатять всі заборговані надбавки до кінця року
Монетизація субсидій: як повернуть гроші, та які суми
Українцям, які не встигли оформити субсидію, компенсують витрати
Без гарячої води та електрики: як переселенці виживають у модульних містечках
Повна монетизація субсидій – коли людям почнуть давати гроші
Субсидії 2018: як отримати, хто має право і як пильнуватимуть шахраїв
Заява на субсидію
Як оформити субсидію онлайн – інструкція
Газ
Пантелеєв: КМДА не може скасовувати платіжки за газ
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка