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Уполномоченный по Закарпатью. Венгрия изменила скандальную должность

Венгрия изменила скандальное название должности уполномоченного министра по Закарпатью.

Соответствующее решение опубликовано в официальном издании Министерства юстиции Венгрии 29 октября, копия которого есть в распоряжении Европейской правды.

– В понедельник Будапешт официально сменил должность Иштвана Грежи на “уполномоченного министра, ответственного за развитие сотрудничества Сабольч-Сатмар-Берегской области и Закарпатской области, а также координацию программы детских учебных заведений Карпатского бассейна, – говорится в сообщении.

Таким образом, в названии должности речь идет не о развитии одной области, а о сотрудничестве двух соседних приграничных регионов.

Отмечается, что Венгрия фактически вернула название должности Грежи, которая существовала до весны 2018 года, добавив к функциям уполномоченного работу с ДУЗ (дошкольными учебными заведениями) Закарпатья.

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Напомним, ранее стало известно, что Венгрия изменит скандальную должность “уполномоченного по Закарпатью”.

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