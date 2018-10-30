PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Уповноважений по Закарпаттю. Угорщина змінила скандальну посаду/

Уповноважений по Закарпаттю. Угорщина змінила скандальну посаду

Угорщина змінила скандальну назву посади уповноваженого міністра по Закарпаттю.

Відповідне рішення опубліковане в офіційному виданні Міністерства юстиції Угорщини 29 жовтня, копія якого є у розпорядженні Європейської правди.

– У понеділок Будапешт офіційно змінив посаду Іштвана Грежі на “уповноваженого міністра, відповідального за розвиток співпраці Сабольч-Сатмар-Березької області та Закарпатської області, а також координацію програми розвитку дитячих навчальних закладів Карпатського басейну, – йдеться у повідомленні.

Таким чином, у назві посади йдеться не про розвиток однієї області, а про співпрацю двох сусідніх прикордонних регіонів.

Зазначається, що Угорщина фактично повернула назву посади Грежі, яка існувала до весни 2018 року, додавши до функцій уповноваженого роботу з ДНЗ (дошкільними навчальними закладами) Закарпаття.

Читайте: На Закарпатті відбувається гуманітарна агресія Угорщини – Іван Вінник

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Угорщина змінить скандальну посаду “уповноваженого у справах Закарпаття”.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Ситуація погіршилася. Угорщина поскаржилася генсеку НАТО на Україну
Гарантії для нацменшин: Будапешт запропонував Києву угоду
Скандальну посаду “уповноваженого у справах Закарпаття” замінять – Клімкін
Заробітчани повертаються: як на Закарпатті рятують села
Спецоперація ФСБ: на Закарпатті з’явилися антиугорські білборди
На Закарпатті відбувається гуманітарна агресія Угорщини – Іван Вінник
Угорщина продовжить блокування комісії Україна-НАТО
Угорщина змінить скандальну посаду “уповноваженого по Закарпаттю”
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка