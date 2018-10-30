Угорщина змінила скандальну назву посади уповноваженого міністра по Закарпаттю.

Відповідне рішення опубліковане в офіційному виданні Міністерства юстиції Угорщини 29 жовтня, копія якого є у розпорядженні Європейської правди.

– У понеділок Будапешт офіційно змінив посаду Іштвана Грежі на “уповноваженого міністра, відповідального за розвиток співпраці Сабольч-Сатмар-Березької області та Закарпатської області, а також координацію програми розвитку дитячих навчальних закладів Карпатського басейну, – йдеться у повідомленні.

Таким чином, у назві посади йдеться не про розвиток однієї області, а про співпрацю двох сусідніх прикордонних регіонів.

Зазначається, що Угорщина фактично повернула назву посади Грежі, яка існувала до весни 2018 року, додавши до функцій уповноваженого роботу з ДНЗ (дошкільними навчальними закладами) Закарпаття.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що Угорщина змінить скандальну посаду “уповноваженого у справах Закарпаття”.