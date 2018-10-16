Действия Венгрии на Закарпатье можно назвать полноценной гуманитарной агрессией против Украины.

Об этом в эфире канала 112 Украина заявил народный депутат, секретарь Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник.

– Сейчас на Закарпатье происходит полноценная гуманитарная агрессия Венгрии против Украины. Венгрия осознала и изучила опыт Российской Федерации в оккупации Крыма. Насаждаются венгерские традиции, ценности, язык. Насаживается патриотизм к Венгрии. Мы это уже наблюдали в Крыму и на других территориях. Поэтому я считаю, что Украина должна срочно создать уполномоченного по вопросам венгерской гуманитарной агрессии и начать принимать соответствующие меры, – заявил Иван Винник.

Он подчеркнул, что законы Украины одинаково касаются всех ее граждан, независимо от национальности.

Читайте: Венгрия изменит скандальную должность “уполномоченного по Закарпатью”

– Если ты имеешь паспорт гражданина Украины, принимая этот паспорт в соответствующем возрасте, фактически, ты клянешься Конституции и законам Украины. Поэтому нам не нужно выписывать отдельные законы под отдельные этнические группы или национальные меньшинства. Иначе государство перестанет существовать, особенно в том территориально административном устройстве, в котором оно сегодня существует, – сказал Винник.

К слову, Венгрия и в дальнейшем будет блокировать комиссию Украина-НАТО на уровне министров.