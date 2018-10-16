PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / На Закарпатье проходит гуманитарная агрессия Венгрии - Иван Винник/

На Закарпатье проходит гуманитарная агрессия Венгрии – Иван Винник

Действия Венгрии на Закарпатье можно назвать полноценной гуманитарной агрессией против Украины.

Об этом в эфире канала 112 Украина заявил народный депутат, секретарь Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник.

– Сейчас на Закарпатье происходит полноценная гуманитарная агрессия Венгрии против Украины. Венгрия осознала и изучила опыт Российской Федерации в оккупации Крыма. Насаждаются венгерские традиции, ценности, язык. Насаживается патриотизм к Венгрии. Мы это уже наблюдали в Крыму и на других территориях. Поэтому я считаю, что Украина должна срочно создать уполномоченного по вопросам венгерской гуманитарной агрессии и начать принимать соответствующие меры, – заявил Иван Винник.

Он подчеркнул, что законы Украины одинаково касаются всех ее граждан, независимо от национальности.

Читайте: Венгрия изменит скандальную должность “уполномоченного по Закарпатью”

– Если ты имеешь паспорт гражданина Украины, принимая этот паспорт в соответствующем возрасте, фактически, ты клянешься Конституции и законам Украины. Поэтому нам не нужно выписывать отдельные законы под отдельные этнические группы или национальные меньшинства. Иначе государство перестанет существовать, особенно в том территориально административном устройстве, в котором оно сегодня существует, – сказал Винник.

К слову, Венгрия и в дальнейшем будет блокировать комиссию Украина-НАТО на уровне министров.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Венгрия продолжит блокирование комиссии Украина-НАТО
Венгрия изменит скандальную должность “уполномоченного по Закарпатью”
Павло Клімкін
Климкин: РФ попытается больше дестабилизировать ситуацию на Закарпатье
Поможет дискуссия! Как снять напряжение в отношениях Украины и Венгрии
Двух слов не свяжут: Климкин назвал вредной позицию Будапешта по языку
Петер Сійярто
Глава МИД Венгрии обвинил украинскую власть в “сговоре с экстремистами”
Угорщина Україна
Паспортный скандал: Венгрия вызвала украинского посла
Конфлікт з Угорщиною – 3 кроки, які має зробити Україна
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка