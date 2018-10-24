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Скандальную должность “уполномоченного по Закарпатью” заменят – Климкин

Венгрия изменит скандальную должность “уполномоченного по Закарпатью” на следующей неделе.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел встречу со своим венгерским коллегой Петером Сийярто в Варшаве.

По результатам встречи была достигнута договоренность, что формулировка должности венгерского “правительственного уполномоченного по Закарпатью” будет изменена на следующей неделе, после чего в Министерстве иностранных дел Украины введут похожую должность, сообщил глава МИД Украины Павел Климкин, пишет Интерфакс-Украина.

– Решение будет на следующей неделе, оно будет опубликовано в соответствующих венгерских источниках. Мы договорились, что после изменения названия и его публикации, мы в нашем министерстве сделаем не совсем аналогичную, но должность, будет покрывать трансграничное сотрудничество, – сказал министр журналистам.

По словам украинского министра, в ближайшее время будут проведены двусторонние межгосударственные консультации по этому вопросу. Также в Будапеште пройдут комплексные консульские консультации.

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– Сейчас определяем даты. Нашу делегацию будет возглавлять директор Консульского департамента, в нее также должны быть включены представители других министерств, – конкретизировал глава МИД.

При этом Климкин подчеркнул, что Украина не позволит нарушать Венскую конвенцию о консульских сношениях, так же как и украинское законодательство на своей территории.

Напомним, 4 октября консул Венгрии в Берегово объявлен персоной нон грата в Украине.

Сразу после этого, Венгрия объявила, что высылает консула Украины.

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