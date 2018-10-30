Незаконні вибори на Донбасі, організовані Росією, можуть стати новою відправною точкою збройної агресії РФ.

На засіданні Радбезу ООН вісім країн-членів ЄС в ООН закликали владу РФ зупинити підготовку до незаконних виборів на окупованій частині Донбасу.

– Ми як держави – члени Європейського Союзу повністю підтримуємо незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України у межах міжнародно визнаних кордонів, – йдеться у заяві.

США також приєдналися до цієї заяви.

– США приєднуються до осуду наміру провести так звані вибори у Донецьку і Луганську. Вони незаконні і не мають підстави за українським законодавством. Ці вибори, які були влаштовані Росією, заважають виконанню Мінських угод … Вибори повинні бути проведені відповідно до українського законодавства і стандартів ОБСЄ. Заплановані вибори не задовольняють ці вимоги, – заявив заступник Постійного представника США при ООН Джонатан Коен.

У свою чергу постійний представник Франції при ООН Франсуа Делатр заявив:

– У рамках нормандського формату ми прагнемо щоб місцеві вибори пройшли відповідно до законів України і Мінських домовленостей. Нинішня ініціатива – це порушення українського законодавства, це проти тих зобов’язань, у першу чергу зобов’язань Росії. Ми закликаємо всі держави ООН публічно засудити проведення цих виборів.

Крім того, Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко переконаний, що незаконні вибори можуть стати новою відправною точкою збройної агресії Росії.

– Є ознаки того, що ці так звані вибори можуть стати новою відправною точкою для нового циклу збройної агресії, – заявив він.

Читайте: Навіщо Кремлю “вибори” у ЛДНР

Нагадаємо, що Держдепартамент США підтримав рішення Верховної Ради щодо продовження особливого порядку місцевого самоврядування на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, назвавши це сміливим кроком.