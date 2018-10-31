На Андреевском спуске в Киеве запустили интерактивный маршрут по QR-коду, который встроили в мостовую.
Сейчас описания доступны на украинском и английском, но технологии позволяют этот список расширять, сообщает пресс-служба КГГА.
– На QR-кодах изображены коты, потому что они поселились на спуске задолго до горожан и даже задолго до появления самой улице. И до сих пор кот остается мистическим проводником по древнему Киеву, – рассказывает начальник Управления туризма и промоций КГГА Антон Тараненко.
В маршрут Тропа Андреевским спуском войдут:
- музей одной улицы
- мурал Возрождения
- Киевский академический театр Колесо
- Литературно-художественный музей М. Булгакова
- Киевский академический драматический Театр на Подоле
- Замковая гора
- жилой микрорайон Воздвиженка
- замок Ричарда
- самый старый сохранившийся деревянный дом Киева
- Музей-мастерская Ивана Кавалеридзе
- аллея художников
- Андреевская церковь
- Старокиевская гора
- город Владимира
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К слову, в Киеве запустили систему электронного билета для общественного транспорта. Факты ICTV протестировали Е-билет и рассказывают о результате.
Фото: КГГА