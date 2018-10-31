На Андреевском спуске в Киеве запустили интерактивный маршрут по QR-коду, который встроили в мостовую.

Сейчас описания доступны на украинском и английском, но технологии позволяют этот список расширять, сообщает пресс-служба КГГА.

– На QR-кодах изображены коты, потому что они поселились на спуске задолго до горожан и даже задолго до появления самой улице. И до сих пор кот остается мистическим проводником по древнему Киеву, – рассказывает начальник Управления туризма и промоций КГГА Антон Тараненко.

В маршрут Тропа Андреевским спуском войдут:

музей одной улицы

мурал Возрождения

Киевский академический театр Колесо

Литературно-художественный музей М. Булгакова

Киевский академический драматический Театр на Подоле

Замковая гора

жилой микрорайон Воздвиженка

замок Ричарда

самый старый сохранившийся деревянный дом Киева

Музей-мастерская Ивана Кавалеридзе

аллея художников

Андреевская церковь

Старокиевская гора

город Владимира

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К слову, в Киеве запустили систему электронного билета для общественного транспорта. Факты ICTV протестировали Е-билет и рассказывают о результате.

Фото: КГГА