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Экскурсия по QR-коду: новый интерактивный маршрут на Андреевском спуске (КАРТА)

На Андреевском спуске в Киеве запустили интерактивный маршрут по QR-коду, который встроили в мостовую.

Сейчас описания доступны на украинском и английском, но технологии позволяют этот список расширять, сообщает пресс-служба КГГА.

– На QR-кодах изображены коты, потому что они поселились на спуске задолго до горожан и даже задолго до появления самой улице. И до сих пор кот остается мистическим проводником по древнему Киеву, – рассказывает начальник Управления туризма и промоций КГГА Антон Тараненко.

В маршрут Тропа Андреевским спуском войдут:

  • музей одной улицы
  • мурал Возрождения
  • Киевский академический театр Колесо
  • Литературно-художественный музей М. Булгакова
  • Киевский академический драматический Театр на Подоле
  • Замковая гора
  • жилой микрорайон Воздвиженка
  • замок Ричарда
  • самый старый сохранившийся деревянный дом Киева
  • Музей-мастерская Ивана Кавалеридзе
  • аллея художников
  • Андреевская церковь
  • Старокиевская гора
  • город Владимира

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К слову, в Киеве запустили систему электронного билета для общественного транспорта. Факты ICTV протестировали Е-билет и рассказывают о результате.

Фото: КГГА

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