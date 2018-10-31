На Андріївському узвозі у Києві запустили інтерактивний маршрут по QR-коду, який вмонтували у бруківку.

Зараз описи доступні українською та англійською, але технології дозволяють цей список розширювати, повідомляє прес-служба КМДА.

– На QR-кодах зображені коти, бо вони оселилися на узвозі задовго до городян і навіть задовго до появи самої вулиці. І дотепер кіт лишається містичним провідником по древньому Києву, – розповідає начальник Управління туризму та промоцій КМДА Антон Тараненко.

До маршруту Стежка Андріївським узвозом увійдуть:

музей однієї вулиці

мурал Відродження

Київський академічний театр Колесо

Літературно-художній музей М. Булгакова

Київський академічний драматичний Театр на Подолі

Замкова гора

житловий мікрорайон Воздвиженка

Замок Річарда

найстаріший збережений дерев’яний будинок Києва

Музей-майстерня Івана Кавалерідзе

Алея художників

Андріївська церква

Старокиївська гора

Місто Володимира

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До слова, у Києві запустили систему електронного квитка для громадського транспорту. Факти ICTV протестували Е-квиток і розповідають про результат.

Фото: КМДА