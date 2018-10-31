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Екскурсія по QR-коду: новий інтерактивний маршрут на Андріївському узвозі (КАРТА)

На Андріївському узвозі у Києві запустили  інтерактивний маршрут по QR-коду, який вмонтували у бруківку.

Зараз описи доступні українською та англійською, але технології дозволяють цей список розширювати, повідомляє прес-служба КМДА.

– На QR-кодах зображені коти, бо вони оселилися на узвозі задовго до городян і навіть задовго до появи самої вулиці. І дотепер кіт лишається містичним провідником  по древньому Києву, – розповідає начальник Управління туризму та промоцій КМДА Антон Тараненко.

До маршруту Стежка Андріївським узвозом увійдуть:

  • музей однієї вулиці
  • мурал Відродження
  • Київський академічний театр Колесо
  • Літературно-художній музей М. Булгакова
  • Київський академічний драматичний Театр на Подолі
  • Замкова гора
  • житловий мікрорайон Воздвиженка
  • Замок Річарда
  • найстаріший збережений дерев’яний будинок Києва
  • Музей-майстерня Івана Кавалерідзе
  • Алея художників
  • Андріївська церква
  • Старокиївська гора
  • Місто Володимира

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До слова, у Києві запустили систему електронного квитка для громадського транспорту. Факти ICTV протестували Е-квиток і розповідають про результат.

Фото: КМДА

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