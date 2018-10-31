Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що для відновлення миру на Донбасі необхідно розмістити на сході України спільну миротворчу місію ООН і ОБСЄ.

Про це Лукашенко заявив на відкритті зустрічі Основної групи Мюнхенської конференції з безпеки, передає БЕЛТА.

– Будемо відверті: рішення конфлікту на Донбасі, при бажанні, могло б бути вже давно знайдено. Потрібно продовжувати роботу щодо посилення можливостей Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні та тристоронньої контактної групи. Ми готові розглянути створення в Мінську технічного пункту тристоронньої контактної групи та іншого, про що ми здатні сьогодні домовитися в Європі, – сказав білоруський лідер.

На його думку, необхідно також вести подальший пошук взаємоприйнятного рішення з розміщення миротворців на Донбасі.

– Можливо, розглянути варіант розміщення спільної місії ООН і ОБСЄ в Україні. До її складу можуть увійти військовослужбовці, поліцейські, цивільний персонал з країн, які протягом усього періоду конфлікту вносили посильний внесок у його вирішення. Потрібно забезпечити принцип поетапності в розгортанні цієї місії, але часу майже не залишилося, – зазначив Лукашенко.

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Також він вважає, що слід активізувати роботу в нормандському форматі, щоб забезпечити механізм контролю за виконанням Мінських угод.

При цьому Лукашенко запропонував допомогу Білорусі у вирішенні конфлікту:

– Простіше кажучи, ми можемо взяти на себе відповідальність за забезпечення миру в східних регіонах України і контроль на російсько-українському кордоні, а також супроводжувати проведення виборів на Донбасі, виходячи з розуміння того, що ці регіони є невід’ємною частиною України.

– Щоб втілити ці пропозиції на практиці, треба їх обговорювати за столом переговорів за участю всіх залучених сторін. І давайте бути чесними: якщо нам не вдасться залучити за цей стіл Сполучені Штати Америки, навряд чи ми досягнемо мети, – резюмував президент Білорусі.

Нагадаємо, про що домовилися Порошенко і Лукашенко.