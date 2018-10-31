Сегодня умер основатель и художественный руководитель Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра, выдающийся режиссер, народный артист Украины Эдуард Митницкий.

Смерть Эдуарда Митницкого, которому было 87 лет, подтвердил Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра на своей странице в Facebook.

– С глубокой скорбью сообщаем, что сегодня ушел из жизни основатель и бессменный художественный руководитель Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра, выдающийся режиссер и педагог, народный артист Украины, профессор Эдуард Маркович Митницкий, – говорится в сообщении.

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Что стало причиной смерти – пока неизвестно.

О дате и времени прощания с Митницким обещают сообщить дополнительно.

К слову, Эдуард Митницкий создал более 140 спектаклей в театрах Украинs, России, Германии, Чехии и Болгарии.

Напомним, 30 октября в возрасте 87 лет умер украинский художник-мультипликатор, режиссер и сценарист Давид Черкасский.

Фото: Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра