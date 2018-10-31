Сьогодні помер засновник та художній керівник Театру драми і комедії на лівому березі Дніпра, видатний режисер, народний артист України Едуард Митницький.

Смерть Едуарда Митницького, якому було 87 років, підтвердив Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра на своїй сторінці у Facebook.

– З глибоким сумом повідомляємо, що сьогодні пішов із життя засновник та незмінний художній керівник Театру драми і комедії на лівому березі Дніпра, видатний режисер та педагог, народний артист України, професор Едуард Маркович Митницький, – йдеться у повідомленні.

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Що стало причиною смерті – наразі невідомо.

Про дату і час прощання з Митницьким обіцяють повідомити додатково.

До слова, Едуард Митницький створив понад 140 вистав у театрах України, Росії, Німеччини, Чехії та Болгарії.

Нагадаємо, 30 жовтня у віці 87 років помер український художник-мультиплікатор, режисер і сценарист Давид Черкаський.

Фото: Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра