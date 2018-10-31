Сьогодні помер засновник та художній керівник Театру драми і комедії на лівому березі Дніпра, видатний режисер, народний артист України Едуард Митницький.
Смерть Едуарда Митницького, якому було 87 років, підтвердив Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра на своїй сторінці у Facebook.
– З глибоким сумом повідомляємо, що сьогодні пішов із життя засновник та незмінний художній керівник Театру драми і комедії на лівому березі Дніпра, видатний режисер та педагог, народний артист України, професор Едуард Маркович Митницький, – йдеться у повідомленні.
Читайте: Яким був Караченцов: найкращі фільми та пісні
Що стало причиною смерті – наразі невідомо.
Про дату і час прощання з Митницьким обіцяють повідомити додатково.
До слова, Едуард Митницький створив понад 140 вистав у театрах України, Росії, Німеччини, Чехії та Болгарії.
Нагадаємо, 30 жовтня у віці 87 років помер український художник-мультиплікатор, режисер і сценарист Давид Черкаський.
Фото: Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра