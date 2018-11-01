Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в открытии Veteran Hub – первого открытого пространства для ветеранов и общественных организаций, работающих с украинскими защитниками.

Создали и организовали работу такого пространства в Киеве меценаты в сотрудничестве с общественными организациями и волонтерами. Также презентацию Veteran Hub посетили послы США и Японии, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, передает пресс-служба Кличко.

– Я знаю, что у учредителей большие планы на будущее Veteran Hub и хорошо, что начали этот проект именно в Киеве, – сказал Кличко.

– Со своей стороны могу гарантировать, что город окажет необходимую поддержку проекта для того, чтобы все вместе мы смогли помочь каждому нашему защитнику, – отметил на открытии хаба Виталий Кличко.

В Veteran Hub ветеранам будут предоставлять психологические консультации, помогать бороться с посттравматическими стрессовыми расстройствами, предоставлять юридическую поддержку, консультировать по получению статуса участника боевых действий, других документов. Помогут и в профессиональной ориентации – написать резюме, подготовят к собеседованию, предоставят бизнес-консультацию.

– Самое главное, что к решению этих проблем будут привлечены общественные организации, каждая из которых сосредоточена на решении конкретных задач, – отметил мэр Киева.











Кличко на открытии Veteran Hub: Город поддерживает проект, который поможет каждому ветерану / 6 фотографий

По словам Кличко, не всегда ветераны знают куда пойти и что сделать для того, чтобы получить удостоверение участника боевых действий, или, например, денежную компенсацию за лечение.

– И в этом контексте, хорошо, что появился еще один социальный инструмент – открылся Veteran Hub для помощи нашим защитникам, тем, кто бережет покой и мир на улицах украинских городов, – подчеркнул Виталий Кличко.

Также мэр напомнил, что более 26 тыс. киевлян с 2014-го года защищали и защищают нашу страну на Востоке Украины. Город поддерживает защитников и их семьи. Все воины получили материальную помощь от 5 тысяч до 25 тысяч гривен. Также получили помощь и 34 семьи погибших героев.

Около полутысячи киевлян получают адресную материальную помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг.

– Мы понимаем, что этого недостаточно. И проблем еще очень много. Поэтому хорошо, когда объединяются меценаты, общественные деятели, волонтеры, бизнес для того, чтобы эффективно помогать и всячески поддерживать наших ветеранов, – отметил Виталий Кличко.

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Veteran Hub открыли в партнерстве Фонды Елены Пинчук и Виктора Пинчука, ОО Собратья. Будут работать в нем с посетителями, в частности, 7 общественных организаций, занимающихся проблемами ветеранов.