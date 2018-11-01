В Украине открылся Ветеран Хаб: что это такое и чем помогает

В Украине заработал – Ветеран хаб – единственное в государстве открытое пространство для ветеранов АТО, где они смогут получить юридическую, социальную и психологическую поддержку.

Сейчас бывших воинов уже более 300 тысяч – и поломанные войной они часто не могут справиться с мирной жизнью и бытовыми проблемами.

Этот проект создали фонды Елены и Виктора Пинчука, а также общественная организация Побратимы.

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Под одной крышей Ветеран хаба будут работать 7 постоянных общественных огранизаций. В частности, Юридическая сотня, Голубая птица, Добровольцы, Центр занятости свободных людей.

На презентацию проекта пришли послы Соединенных Штатов, Японии и Евросоюза, мэр столицы Виталий Кличко. Инициаторы проекта считают – главное сделать все, чтобы вернувшись с войны ветераны снова стали полноценными членами общества.

К слову, Факты ICTV сообщали, что ветераны АТО пришли под посольство РФ в Киеве.

Опубликовано Ноябрь, 01 в 20:44



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