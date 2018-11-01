Мер Києва Віталій Кличко взяв участь у відкритті Veteran Hub – першого відкритого простору для ветеранів та громадських організацій, що працюють з українськими захисниками.

Створили і організували роботу такого простору в Києві меценати в співпраці з громадськими організаціями і волонтерами. Також презентацію Veteran Hub відвідали посли США та Японії, перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко, передає прес-служба Кличка.

– Я знаю, що у засновників великі плани на майбутнє Veteran Hub і добре, що розпочали цей проект саме у Києві, – сказав Кличко.

– Зі свого боку можу гарантувати, що місто надасть необхідну підтримку проекту для того, аби усі разом ми змогли допомогти кожному нашому захиснику, – відзначив на відкритті хабу Віталій Кличко.

У Veteran Hub ветеранам надаватимуть психологічні консультації, допомагатимуть боротися із посттравматичними стресовими розладами, надаватимуть юридичну підтримку, консультуватимуть щодо отримання статусу учасника бойових дій, інших документів. Допоможуть і в професійній орієнтації – написати резюме, підготують до співбесіди, нададуть бізнес-консультацію.

– Найголовніше, що до розв`язання цих проблем будуть залучені громадські організації, кожна з яких зосереджена на вирішенні конкретних завдань, – відзначив мер Києва.











Кличко на відкритті Veteran Hub: Місто підтримує проект, який допоможе кожному ветерану / 6 фотографий

За словами Кличка, не завжди ветерани знають куди піти і що зробити для того, аби отримати посвідчення Учасника бойових дій, або, наприклад, грошову компенсацію за лікування.

– І в цьому контексті, добре, що з`явився ще один соціальний інструмент – відкрився Veteran Hub для допомоги нашим захисникам, тим, хто береже спокій і мир на вулицях українських міст, – підкреслив Віталій Кличко.

Також мер нагадав, що понад 26 тис. киян з 2014-го року захищали і захищають нашу державу на Сході України. Місто підтримує захисників та їх родини. Усі воїни отримали матеріальну допомогу від 5 тисяч до 25 тисяч гривень. Також отримали допомогу і 34 родини загиблих героїв.

Близько півтисячі киян отримують адресну матеріальну допомогу на оплату житлово-комунальних послуг.

– Ми розуміємо, що цього недостатньо. І проблем ще дуже багато. Тому добре, коли об‘єднуються меценати, громадські діячі, волонтери, бізнес для того, аби ефективно допомагати та усіляко підтримувати наших ветеранів, – відзначив Віталій Кличко.

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Veteran Hub відкрили в партнерстві Фонди Олени Пінчук і Віктора Пінчука, ГО Побратими. Працюватимуть в ньому з відвідувачами, зокрема, 7 громадських організацій, що опікуються проблемами ветеранів.