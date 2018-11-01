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Не сравнится с потерями на фронте: Пинчук о санкциях РФ против Украины

Украинский предприниматель и меценат Виктор Пинчук прокомментировал то, что попал под санкции РФ против Украины.

Виктор Пинчук уверен, что украинский бизнес должен понимать, что в такое тяжелое время нужно быть вместе со страной.

– Наверняка санкции принесут дискомфорт и какие-то потери, однако они точно не идут в сравнении с теми потерями, жертвами, которые Украина потерпела на фронте, – ответил на вопрос о санкциях журналистам Виктор Пинчук.

По его словам, меценат и дальше будет помогать украинским воинам, которые возвращаются с фронта. Для них сегодня, например, был открыт Veteran Hub.

Пинчук также считает, что национальный бизнес должен осознанно понимать, что в это время нужно быть вместе со страной и вместе с обществом.

– Да, для нас это неприятно, но совершенно естественно. Никакие санкции и потери нас не остановят, – подытожил Виктор Пинчук.

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К слову, телеканал ICTV, СТБ и Новый канал – единственные телеканалы, которые попали под санкции России против Украины.

Напомним, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которым ввел специальные экономические меры в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины.

Счета, ценные бумаги и имущество участников санкционного списка, расположенные в России, подлежат блокировке.

Кроме того, запрещено выводить капитал граждан и компаний за пределы России.

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