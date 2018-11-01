Український підприємець і меценат Віктор Пінчук прокоментував те, що потрапив під санкції РФ проти України.

Віктор Пінчук упевнений, що український бізнес повинен розуміти, що в такий важкий час потрібно бути разом з країною.

– Напевно санкції принесуть дискомфорт і якісь втрати, проте вони точно не йдуть у порівнянні з тими втратами, жертвами, які Україна зазнала на фронті, – відповів на запитання про санкції журналістам Віктор Пінчук.

За його словами, меценат і надалі допомагатиме українським воїнам, які повертаються з фронту. Для них сьогодні, наприклад, був відкритий Veteran Hub.

Пінчук також вважає, що національний бізнес повинен усвідомлено розуміти, що у цей час потрібно бути разом з країною і разом з суспільством.

– Так, для нас це неприємно, але цілком природно. Жодні санкції і втрати нас не зупинять, – підсумував Віктор Пінчук.

Читайте: Санкції РФ проти України: допомога політикам перед виборами або реальне покарання



До слова, телеканал ICTV, СТБ і Новий канал – єдині телеканали, які потрапили під санкції Росії проти України.

Нагадаємо, прем’єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав постанову, якою ввів спеціальні економічні санкції щодо 322 громадян і 68 компаній з України.

Рахунки, цінні папери та майно учасників списку санкцій, розташовані в Росії, підлягають блокуванню.

Крім того, заборонено виводити капітал громадян і компаній за межі Росії.