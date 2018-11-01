PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика / Не зрівняється з втратами на фронті: Пінчук про санкції РФ проти України/

Не зрівняється з втратами на фронті: Пінчук про санкції РФ проти України

Український підприємець і меценат Віктор Пінчук прокоментував те, що потрапив під санкції РФ проти України.

Віктор Пінчук упевнений, що український бізнес повинен розуміти, що в такий важкий час потрібно бути разом з країною.

– Напевно санкції принесуть дискомфорт і якісь втрати, проте вони точно не йдуть у порівнянні з тими втратами, жертвами, які Україна зазнала на фронті, – відповів на запитання про санкції журналістам Віктор Пінчук.

За його словами, меценат і надалі допомагатиме українським воїнам, які повертаються з фронту. Для них сьогодні, наприклад, був відкритий Veteran Hub.

Пінчук також вважає, що національний бізнес повинен усвідомлено розуміти, що у цей час потрібно бути разом з країною і разом з суспільством.

– Так, для нас це неприємно, але цілком природно. Жодні санкції і втрати нас не зупинять, – підсумував Віктор Пінчук.

Читайте: Санкції РФ проти України: допомога політикам перед виборами або реальне покарання

До слова, телеканал ICTV, СТБ і Новий канал – єдині телеканали, які потрапили під санкції Росії проти України.

Нагадаємо, прем’єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав постанову, якою ввів спеціальні економічні санкції щодо 322 громадян і 68 компаній з України.

Рахунки, цінні папери та майно учасників списку санкцій, розташовані в Росії, підлягають блокуванню.

Крім того, заборонено виводити капітал громадян і компаній за межі Росії.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Що буде з економікою України у 2019 році – прогноз ЄБРР
Марк Етерінгтон стане замглави СММ ОБСЄ в Україні
Меркель хоче зберегти транзитну роль України у Північному потоці-2
Володимир Путін
Санкції РФ проти України: допомога політикам перед виборами чи реальне покарання
Москві потрібно не брязкати зброєю, а піти геть з України – Порошенко
Біла бухгалтерія та перевірка контрагентів найкраще захищають від рейдерства – Лікарчук
Беззуба імперія – реакція політиків на санкції РФ проти України
Чи вплинуть санкції РФ на економіку України – відповідь НБУ
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка