Россия ввела санкции против ряда украинских физических и юридических лиц. Факты ICTV узнали, кто попал под санкции, и почему это было сделано именно сейчас.

Против кого Россия ввела санкции

Недавно стало известно, что РФ решила ввести санкции против Украины за “недружественные действия в отношении граждан и юридических лиц России и в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия”.

Спустя некоторое время президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ и поручил разработать санкционные меры. Сегодня стало известно, что именно включают в себя российские санкции против Украины.

Санкции включают в себя замораживание безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России. Кроме того, перечисленные физические и юридические лица не смогут перечислять средства за пределы территории РФ.

Далее в документе перечисляется, какие именно структуры будут ответственны за контроль над исполнением данного решения. Отменить санкции могут только в том случае, если Украина отменит ограничительные меры в отношении граждан и юридических лиц РФ.

В списке можно увидеть таких известных госслужащих как:

Арсен Аваков;

Владимир Арьев;

Иван Винник;

Антон Геращенко;

Ирина Геращенко;

Лилия Гриневич;

Василий Грицак;

Мустафа Джемилев;

Иванна Климпуш-Цинцадзе;

Сергей Князев;

Сергей Лещенко;

Юрий Луценко;

Олег Ляшко;

Анатолий Матиос;

Игорь Мосийчук;

Виктор Муженко;

Мустафа Найем;

Владимир Омелян;

Андрей Парубий;

Степан Полторак;

Уляна Супрун;

Андрей Тетерук;

Юлия Тимошенко;

Георгий Тука;

Александр Турчинов;

Арсений Яценюк.

Некоторые политики уже отреагировали на введение Российских санкций.

– Для тех, у кого нет активов и необходимости ездить в РФ по личным или коммерческим вопросам, эти санкции являются скорее символическими. Для тех же бизнесменов и политиков у кого есть собственность в оккупированном Крыму и на Донбасе – это будет реальная проблема. Их имущества будут замораживать и конфисковывать…Что делать Украине в ответ на пакет российских санкций? Око за око, зуб за зуб – нужно вводить новые точечные санкции, направленные на экономические интересы Путина, российских бизнесменов и чиновников из его ближайшего окружения, – написал в Facebook советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Стоит отметить, что многие члены оппозиционных партий практически не числятся в числе тех, кто попал под санкции РФ.

– Во-первых, я давно невъездная в РФ, поэтому мне их эти списки не интересны. Во-вторых, приятно находиться в одном списке с приличными (в большинстве своем) людьми. В-третьих, ключевая моя задача: делать все, чтобы украинские и мировые санкции против РФ усиливались. В-четвертых, как говорил когда-то Виктор Степанович Черномырдин: напугали бабу туфлями на каблуках. Вообще считаю, что политики, которые не попали в этот список, должны задаться вопросом: а что же они делают в украинской политике. Есть там, правда, парочка фамилий для прикрытия своих, кремлевских, чтобы и дальше тянуть их в украинскую власть под видом патриотов и патриоток в вышиванках, – отреагировала на санкционный список РФ первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

Касательно санкций против украинских компаний, можно сказать, что больше всего Украина экспортирует в Россию продуктов черной металлургии, машиностроения, органической химии, бумагу, картон, пластмассы. А в последние годы главными экспортными партнерами нашей страны стали страны Евросоюза и Китай.

На сегодняшний день совокупный экспорт Украины в страны Евросоюза в более чем три раза превышает объемы экспорта в РФ.

Какие санкции вводила Украина

Первые санкции Украины против Российской Федерации появились после того, как последняя оккупировала Крым.

По решению СНБО Украина прекратила военное сотрудничество с РФ. До августа 2015 года также было прекращено обслуживание Украиной ракетных комплексов, которые производились на заводе Южмаш.

Почти в 4 раза уменьшился товарооборот между Украиной и РФ по сравнению с 2013 годом.

В сентябре 2015 года Украина ввела новый тип санкций против санкции против 388 граждан России, Украины, так называемых «республик» на Донбассе. Они предусматривали блокирование активов, временные ограничения пользования принадлежащим им имуществом, предотвращение вывоза капиталов за пределы Украины, а также визовые ограничения.

Также в списке были и 105 предприятий и общественных организаций: большинство крупнейших авиакомпаний России, предприятия Военно-промышленного комплекса России, кредитные организации, телекомпании.

Следующее расширение санкций прошло в 2017 году, когда в Украине заблокировали такие популярные российские сервисы, как социальные сети ВКонтакте и Однокласники, сайты Mail.ru. За этим решением последовали и санкции против ряда российских СМИ.

Зачем Россия ввела санкции

Многие политологи уже выразили свое мнение касательно введения санкций РФ против Украины. И все сходятся на том, что этот список просто смешной.

– Санкции России – смешной список, который никак не влияет на тех, кто в него попал. Небольшой эффект может быть на компании, но после торговой войны, которую России начала в 2013 году, основной урон уже нанесен и теперь рычага давления не осталось. Тем более, что санкции касаются не торговой деятельности, а вывода капитала из России. А поскольку ни у кого из юридических лиц там нет никаких счетов (за редким исключением полных идиотов, которых конечно же нельзя исключать), то и санкции имеют чисто символический пиар характер, – выразил свое мнение инвестбанкир Сергей Фурса.

Особенно тяжело понять включение в санкционный список такого человека, как исполняющую обязанности министра здравоохранения Уляну Супрун. Ведь у нее вряд ли есть какие-либо “сбережения” в России.

– Этот список не имеет никакого санкционно-экономического значения. Так как в списке смешаны и кони и люди – то есть, и настоящие враги России и российские агенты, которые работают в Украине, находятся на зарплате в РФ и продвигают интересы страны-агрессора… Те, которые попали в этот список, но работают на Москву – те и дальше будут работать и получать гонорары в рублях на счета в российских банках. Но зато эта часть списка сможет (и будет) теперь везде говорить: Смотрите, я в санкционном списке Кремля. Значит я настоящий патриот Украины и враг России, – объяснил аналитик Олег Пономарь.

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Все же, большое внимание нужно обращать на тех людей, которых в списке нет, и многие сразу же обратили внимание, что президент Петр Порошенко не попал под санкции Кремля. Хотя против него просто не могут ввести санкции.

– О российском санкционном списке. Важно не кто там есть, а кого там нет. Вот на это стоит обратить внимание. Что касается фигурантов этого списка, то многие украинские политики воспримут свое там присутствие как большую награду. А некоторым это еще поможет и на выборах… Задают вопрос – почему в списке российских санкций против Украины нет президента Порошенко. По той же причине, почему во всех санкционных списках (американских, европейских, наших) нет Президента Путина. Против руководителей государств не вводят санкции, – объяснил украинский политолог Владимир Фесенко.

По той же причине в санкционный список не попал и премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Однако президент Порошенко, так сказать, косвенно попал под российские санкции через своего сына.

Не секрет, что РФ и раньше ограничивала экономическое сотрудничество с Украиной, но делала это без настолько большой огласки. Принятие решения ввести санкции именно сейчас может говорить о нескольких целях России.

Задают вопрос: а почему именно сегодня появился этот список? Теоретически это могло быть и вчера и завтра. Но не исключено, что это сделано специально, чтобы информационно перебить новости о визите А.Меркель в Киев, отвлечь внимание от этого гораздо более важного события, – заявил Фесенко.

Кроме того, такая политика может быть направлена и на “внутреннего потребителя” России, ведь власти часто пытаются перевести внимание людей от актуальных проблем на события, связанные с нашей страной.

Думаю, что нынешняя широкая огласка и обсуждение, почти на всех российских пропагандистских ток-шоу, введенных против Украины санкций связано с тем, что российская власть пытается отвлечь общество от более важных тем. Например, не говорят о распространении еще более массовых протестов на Кавказе, не обсуждают трагедию в Керчи, потому что российская власть не может признавать свою слабость в защите мирных граждан, – рассказал политический эксперт Александр Мусиенко.

Стоит добавить, что в Кабинете министров пообещали провести расчеты и рассказать, как именно санкции РФ повлияли на экономику Украины. По словам заместителя министра финансов Сергея Верланова, данный процесс займет меньше месяца.

Подводя итоги, можно сказать, что санкции Кремля не являются чем-то новым, а людям, против которых их ввели, не несут никаких угроз. Возможно, больший ущерб получат компании, попавшие в санкционный список. Но многие украинские предприятия и так ограничили работу с Россией. Потому, для того, чтобы адекватно оценить ущерб, придется ждать отчета Кабмина.

Ну и напоследок прекрасная реакция секретаря СНБО Олександра Турчинова:

– Напугали ежей голым задом! По моему мнению, это единственный возможный комментарий, который можно дать в отношении российских санкций против Украины.

К слову, депутаты Европарламента утвердили резолюцию об усилении санкции против РФ в случае обострения ситуации в Азовском море.

Владислав Бомбела